I Pooh porteranno oltre 50 anni di musica e successi sul palco del Pala Alpitour

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Dopo il tutto esaurito a San Siro e gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma (sabato 15 luglio), SOLD OUT anche i due concerti del 29 e 30 settembre all’Arena di Verona dei POOH. “POOH – AMICI X SEMPRE” arriva anche nei palasport ad ottobre con quattro imperdibili appuntamenti. Uno di questi sarà al Pala Alpitour di Torino la sera di venerdì 13 ottobre.

I live saranno anche un'occasione per la band, che non tiene concerti da 7 anni, per omaggiare il grande Stefano D'Orazio.

I biglietti per il tour nei palasport saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 28 aprile, su Ticketone e punti di vendita e prevendite abituali.

Ultimissimi biglietti anche per sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it

Sul palco, ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN e RICCARDO FOGLI ripercorreranno oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui “AMICIXSEMPRE”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.