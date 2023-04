A Torino nidi e materne aperte anche a luglio e agosto: tutte le informazioni sui centri estivi comunali

Al via le iscrizioni per partecipare alle attività estive di nidi e materne

A Torino è tempo di "Bimbi Estate" e "Nidi d'Estate". Negli scorsi giorni sono state ufficialmente aperte le iscrizioni per i centri estivi per i piccoli dagli zero ai 6 anni che frequentano il nido e la materna nel capoluogo piemontese: l'ultimo giorno per presentare domanda è domani, il 29 aprile, con scadenza alle 16. Il servizio sarà attivo dal 3 luglio: l’ultimo giorno di giochi è fissato il 1 settembre. Le attività sono state suddivise in 4 turni: i genitori potranno prenotare i figli per tutto il periodo, oppure solo una parte.

I 4 turni

I turni di "Nidi d'Estate" e "Bimbi d'Estate" saranno di quindicinali e saranno così suddivisi: il primo dal 3 luglio al 14 luglio, mentre il secondo dal 17 luglio al 28 luglio. Il terzo turno sarà dal 31 luglio al 11 agosto, mentre l'ultimo dal 21 agosto al 1 settembre 2023. Per quanto riguarda i più piccoli da zero a tre anni, il servizio di luglio si svolge in 20 nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e in 16 in appalto. In ciascuna sede sono accolti i bambini e le bambine delle strutture convenzionate. Modalità analoga per "Bimbi Estate", dove sono coinvolte 27 materne comunali e due statali.

Come iscriversi