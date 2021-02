militante di Askatasuna denunciò violenze della Polizia, al via il processo a Torino

Sarà l'avvocato Anna Ronfani, vicepresidentessa del 'Telefono Rosa' di Torino, a difendere un poliziotto accusato di lesioni personali, con l'aggravante di averle commesse in divisa, nei confronti di Maya Bosser Peverelli, 24 anni, militante di Askatasuna, accusata nello stesso processo di oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al giugno 2017, quando la giovane denunciò di essere stata picchiata dagli agenti che l'avevano fermata di sera ai Murazzi e rilasciata la mattina seguente, dopo ore in cella di sicurezza. "Un agente mi ha colpito con un pugno al volto", disse all'epoca dei fatti Maya, che era stata riconosciuta come un'antagonista nota per il suo attivismo politico in città e tra i No Tav.

Per il 16 marzo è fissata la prima udienza a Palazzo di Giustizia. "C'è da chiedersi come sia possibile che una donna che lavora al contrasto della violenza sulle donne scelga di difendere un poliziotto che ha strattonato e tirato un pugno in faccia a una ragazza 19enne", commenta il movimento 'Siamo tutti Maya', nato per sostenere la Peverelli.