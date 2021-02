Clochard morto in corso Taranto: decesso causato dal freddo

Il corpo senza vita di un uomo, non ancora identificato, é stato ritrovato stamattina nei pressi di una panchina in un giardino di corso Taranto.

Secondo la polizia si tratterebbe di un senzatetto sprovvisto di documenti: a provocarne la morte sarebbe stato il freddo: Da quanto si apprende dalla polizia, l’uomo, sprovvisto di documenti e non ancora identificato, prima di morire avrebbe bevuto delle sostanze alcoliche in elevate quantità. Il 5 febbraio scorso era stato ricoverato per ipotermia e in quella occasione aveva dichiarato di aver 33 anni e di provenire dalla Romania.

Si tratta della seconda vittima in pochi giorni, dopo che lunedì scorso, in un dehor di corso Re Umberto, era stato trovato il cadavere di Mostafà Ait Bellà, 59enne di origini marocchine.

"Ci preoccupiamo e occupiamo di tante cose, ma dovremmo saper riconoscere le vere priorità, le vere urgenze". Ad affermarlo la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno, a proposito della morte del senzatetto nei giardini di corso Taranto. "Non possiamo abituarci al pensiero che una persona muoia per strada e non accetto che per me possa diventare un'eco lontana. Sono affranta".

"E' vero che a questi fratelli in difficoltà il messaggio è 'non abbiate paura di chi vuole aiutarvi', ma se i senza dimora spesso non rispondono all'offerta e hanno paura è perché noi società, il nostro modo di rapportarci a loro, ha creato in loro diffidenza", ha dichiarato il direttore della Caritas torinese, Pierluigi Dovis. "E le polemiche di questi giorni - ha aggiunto - non hanno fatto male al Comune, ai vigili urbani, al volontariato o all'Amiat, ma ai poveri che si sono sentiti non al centro dell'attenzione ma 'usati' e si sono ulteriormente irrigiditi".