Chissà se il governo Draghi intuirà i benefici economici che si possono generare sostenendo la filiera della cannabis legale?

Sono sempre di più entusiaste le recensioni su Justmary.fun presenti su Trustpilot; se c’è chi si lamenta di non poter dare “sei stelle”, Murat si complimenta per l’assistenza e la risposta in chat immediata; Mirko nonostante il periodo di emergenza, sottolinea la consegna puntuale e l’ottima qualità del prodotto. Un servizio “five stars”.

Se per molti l’esplosione degli ordini negli ultimi mesi è stata una conseguenza diretta dei diversi lockdown, altri hanno parlato di un bisogno aumentato di relax in un particolare periodo di stress, alcuni hanno sottolineato l’organizzazione delle consegne rapide e efficienti nelle principali città. Per Justmary tutto può essere vero, ma alla base del successo c’è un prodotto eccezionale commercializzato con professionalità.

Come sempre la risposta migliore è quella più semplice; senza tanti giri mentali, l’erba legale Justmary è buona e chi la ordina una volta non la molla più. Non solo, chi la usa, la riordina condividendo l’esperienza positiva con gli amici e questa, alla fine, è la migliore forma di pubblicità: il passaparola! La cannabis legale rilassa, porta diversi benefici, non fa miracoli, ma contribuisce a ritagliare un momento di serenità in mezzo al caos quotidiano.

Justmary ha cura di ogni cliente; seleziona solo i migliori prodotti per garantire la massima qualità biologica e naturale. Poi la tranquillità e la sicurezza nel processo di acquisto online, la possibilità di applicare al pagamento il cashback di stato, la consegna rapida e anonima sono tutti plus ulteriori che premiano la qualità Justmary. Non solo; Justmary segue con attenzione la filiera produttiva aiutando a generare nuovi posti di lavoro.

Il nuovo governo Draghi dovrà avere consapevolezza dei benefici che il settore sta portando negli ultimi anni al nostro paese: infatti sono sempre di più le azienda agricole che si sono convertire alla canapa, aziende condotte quasi sempre da giovani under 30 che hanno deciso di lavorare terreni male utilizzati, generando un indotto valutato in diversi milioni di euro. Sono più di 10.000 le persone coinvolte in questo momento nella catena produttiva e distributiva e Justmary agisce ogni giorno per sostenerle con forza.

Per non parlare della fiscalità: regolamentare la filiera della cannabis legale, secondo le stime del Ministero dell’Economia e della finanza, porterebbe nelle casse dello stato una cifra di 950 milioni l’anno solamente di entrate fiscali, denaro che potrebbe essere utilizzato per azioni di welfare. Un concetto chiaro, elementare: la cannabis legale Justmary fa bene a tutti e non solo a chi l’ha provata acquistando sul sito le migliori varietà!