Covid in Piemonte: 749 nuovi casi, ma sono 811 i guariti. Meno 3 le terapie intensive

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 749 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 129 dopo test antigenico), pari al 3,1 % dei 23.834 tamponi eseguiti, di cui 17.273 antigenici. Dei 749 nuovi casi, gli asintomatici sono 299 (39,9%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 141 ( - 3 rispetto a ieri), quello non in terapia intensiva sono 1.889 (- 35 rispetto a ieri).

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.724.087 (+23.834 rispetto a ieri), di cui 1.083.020 risultati negativi.

Sedici i decessi, di cui uno nella giornata di oggi. Salgono a 215.510 (+811 rispetto a ieri) i guariti.

3.514 le persone vaccinate oggi. A 1.045 è stata somministrata la seconda dose.