all'ippodromo di Vinovo un grande mercoledì con 7 corse

Il primo appuntamento del 2021 a Vinovo è terminato con la vittoria di Zaccheo ed Edoardo nella Tris Quarté Quinté. Ma mercoledì 17 febbraio sarà già tempo di rivincite sulla pista di Vinovo.

Sette corse al via dalle 14.20 e il Centrale di giornata sarà il Premio Alessandria, un doppio km per buoni 4 anni disposti su due nastri. In prima fila solo Biscuit Wf, con Max Castaldo insidiato da Byron Del Ronco insieme ad Elvis Vessichelli e Brillant Ferm, reduce da una bella vittoria a 'La Maura' di Milano affidato a Francesco Di Stefano.

Nel contorno, tutto di qualità, spicca il Premio Acqui Terme per 3 anni e come al solito ci sarà spazio anche per i Gentlemen. Un convegno di corse ancora a porte chiuse, in attesa che da Roma arrivino novità in merito.

Sarà possibile seguire tutto in diretta sul canale Unire Tv 220 di Sky.