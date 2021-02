Legacoop Piemonte aderisce all’Anagrafe Nazionale Antifascista, la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista promossa dal Comune di Sant’Anna di Stazzema.

Il presidente Dimitri Buzio ha firmato nel suo Comune di residenza: “Aderiamo convintamente a questa iniziativa perché non possiamo dimenticare come nel Ventennio fascista le cooperative furono prima vittime di squadrismo e poi messe fuori legge, perché rappresentavano uno strumento di crescita economica partecipato e democratico".

"La Costituzione della Repubblica Italiana, che nell’antifascismo trova le sue radici, ha riconosciuto il valore e la funzione sociale della cooperazione con l’Articolo 45, sancendo nel suo dettato i valori di partecipazione democratica, di mutuo scambio e di intergenerazionalità rendendoli parte integrante della nostra Carta costituzionale.

Oggi, anche se sono passati oltre 70 anni, il sentire antifascista e democratico sono ancora i pilastri su cui si fonda la società in cui viviamo e riteniamo fondamentale difendere questi capisaldi contro chi vuole metterli in discussione. Per questo invitiamo tutti i cooperatori e tutte le cooperatrici a firmare questo appello”, ha concluso Buzio.

Per aderire all’Anagrafe Nazionale Antifascista è sufficiente recarsi al proprio Comune di residenza e firmare l’apposito modulo. C’è tempo fino al 31 marzo 2021.