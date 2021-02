Grugliasco festeggia con la famiglia Maugeri: 100 anni per il signor Domenico e 74 di matrimonio

Il sindaco di Grugliasco Roberto Montà ha festeggiato con una visita, un omaggio floreale e un libro fotografico della città i coniugi Maugeri, che lo scorso 9 febbraio hanno raggiunto i 74 anni di matrimonio. L’anniversario ricorre nell’anno in cui, il prossimo 8 ottobre, il signor Domenico compirà ben 100 anni ed è proprio lui a fare una promessa: "Ci vediamo per festeggiare come si deve", assicura. Ma le particolarità di questa famiglia non finiscono qui: i due coniugi, infatti, portano lo stesso cognome e anche il nome di battesimo è il medesimo: la moglie è infatti Domenica, di nove anni più giovane del marito.

In piena forma e desiderosi di festeggiare quest’anno così particolare raccontano la loro storia, cominciata in Sicilia con tanto di fuitina, visto che domenica all’epoca aveva 16 anni e poi il trasferimento a Grugliasco nel 1970.

Domenico ha cominciato a lavorare come agricoltore con il padre, poi si è sposato e ha proseguito l’attività da solo: "Ho comprato un cavallo con il carro siciliano – racconta -. Andavo a lavorare in una miniera di zolfo, sempre in Sicialia, poi con il boom delgi anni ’50 è arrivato il camioncino. Poi ho lavorato in un’impresa edile per dieci-dodici anni. Sono stato anche in Germania, ma poco, sono tornato subito, perché mi sono detto che ero stato cinque anni in guerra per l’Italia e non per la Germania".

I coniugi Maugeri hanno tre figli: due gemelli Giuseppe e Maria, oltre ad Antonina. Ma qual è il segreto della loro lunghissima unione? "Qualcuno deve abbassarsi e cedere – afferma Domenica – e poi ci va il rispetto. Mia mamma mi diceva sempre di rispettare di più i parenti di mio marito che i miei, perché, mi ripeteva “se sbagli anche a parlare con me, io ti perdono perché sono tua mamma, ma se lo fai con la suocera è pur sempre un’estranea e quindi non può passarci sopra facilmente”. E sono stata fortunata perché mi hanno sempre considerata come e anche più di una figlia".