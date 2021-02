Vaccino Covid, in Piemonte oltre 68mila richieste nel primo giorno di adesioni per over80 e personale scolastico

Sono 3.900 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 1.183 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 288.309 dosi (delle quali 131.646 come seconda), corrispondenti all’85,1% delle 338.650 finora disponibili per il Piemonte. Grande successo, intanto, per la prima giornata di adesione alla nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over 80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale. Alle ore 18 erano già state registrate 68.000 richieste di preadesione: 25.500 caricate dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it (di queste, 13.567 nelle Asl di Torino) e altre 42.500 caricate dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (22.375 sono relative alle Asl di Torino).

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli over 80.

“Questo primo giorno di raccolta delle prenotazioni - osserva l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi - si chiude con un bilancio decisamente positivo, sia riguardo ai numeri, sia sul piano logistico. La piattaforma informatica ha dimostrato di reggere lo straordinario impatto dei contatti, così come i medici di famiglia stanno confermando nei fatti il loro strategico impegno sul fronte della pandemia. Ringrazio tutti coloro che, in ogni sede, lavorano a questa delicata e impegnativa campagna vaccinale”.

“Questa giornata conferma il Piemonte come una delle Regioni più preparate ad affrontare anche la vaccinazione di massa - aggiunge il commissario dell’Area giuridico amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo -. Mentre procede a pieno regime il completamento della vaccinazione del personale del nostro sistema sanitario e delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, tra le prime regioni in Italia per rapidità di somministrazione dei vaccini, dai prossimi giorni daremo il via a questo nuovo importante passo avanti per mettere in sicurezza i cittadini piemontesi a cominciare dalle fasce più fragili, come gli over 80”.