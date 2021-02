Gruppo regionale M5S: "Sulla legge elettorale da sempre disponibili a modiche"

"Il Movimento 5 stelle è sempre stato disponibile a modificare l'attuale legge elettorale piemontese, sia in questa legislatura e sia in quella precedente", ha fatto sapere in una nota il Gruppo regionale M5S Piemonte.

"Apprendiamo quindi con soddisfazione l'annuncio del Partito Democratico che intende presentare in Consiglio regionale una proposta di legge. Meglio tardi che mai, visto il tempo perso durante la precedente legislatura targata Chiamparino. La legge elettorale piemontese è ormai datata e non offre garanzie per la parità di genere. Siamo infatti una delle ultime regioni a non prevedere la doppia preferenza, le realtá regionali piú virtuose da quasi un decennio hanno provveduto ad aggiornare il proprio sistema elettorale. Il Piemonte invece è ancora il fanalino di coda, con responsabilitá politiche presenti a destra come a sinistra".

"Negli anni passati ci siamo impegnati per dare ai piemontesi una legge che rappresentasse tutti i territori, garantisse finalmente la parità di genere e consentisse di eleggere direttamente 50 consiglieri su 50, senza liste e listini bloccati decisi dalla politica. Per raggiungere questo obiettivo, in passato, ci siamo resi disponibili anche a rinunciare al ballottaggio regionale".

"Pensiamo che la politica piemontese non debba più perdere tempo ed iniziare a ragionare su una nuova legge elettorale. Noi siamo disposti a fare la nostra parte in termini di idee e proposte", concludono i 5 Stelle.