Torino, il Comune approva il nuovo Piano di Protezione Civile

Approvato dal Consiglio Comunale di Torino nella seduta del 15 febbraio 2021 il nuovo Piano comunale di Protezione Civile della Città di Torino.

Proposto dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia ed elaborato secondo le Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile della Regione Piemonte, il documento definisce nel dettaglio le modalità e le procedure per l’attivazione e l’intervento, in tempo di pace e in emergenza, di tutte le componenti che fanno parte del Sistema comunale di Protezione Civile, in relazione ai diversi scenari di rischio cui è soggetto il territorio cittadino.

Il Piano, composto da 38 allegati, tiene conto di quanto discusso in diverse riunioni delle Commissioni consiliari, presiedute da Federico Mensio, e delle osservazioni pervenute (Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, Consulta comunale Ambiente e Verde, Comando dei Vigili del Fuoco di Torino).

Concepito come uno strumento dinamico, in modo da facilitarne i futuri aggiornamenti, il Piano è coordinato con il Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde, in corso di redazione, e il Piano di Resilienza Climatica della Città, approvato il 28 luglio 2020 dalla Sala Rossa. Nella sua elaborazione, inoltre, sono state sviluppate, in accordo con il Disability Manager della Città, specifiche strategie per la disabilità, in modo da promuovere e favorire la cultura dell’inclusività.