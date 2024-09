Da corso Belgio la protesta in difesa degli alberi arriva sotto il Comune: "Tagliate 166 piante e mai sostituite" [FOTO e VIDEO]

Da corso Belgio la protesta in difesa degli aceri si sposta sotto le finestre del sindaco Stefano Lo Russo. E lancia un messaggio chiaro: "Negli ultimi venti anni in corso Belgio sono state abbattuti 166 alberi e non sono mai stati sostituiti".

Abbattuti un terzo delle piante

Questa mattina il Comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio" si è ritrovato davanti al Comune di Torino, per poi consegnare all'Urp una petizione al sindaco. L'atto chiede, come ha spiegato il dottor Maurizio Stella, di "piantare gli alberi tolti in corso Belgio, dove ne sono stati abbattuti in grande quantità: ne mancano circa un terzo".





"Diritto alla salute"

"Anno dopo anno - ha aggiunto - ne vengono tolti alcuni e non sostituiti: sappiamo che la salute dei cittadini dipende dalla densità arborea. Vogliamo fare leva sul diritto alla salute: prima di cominciare a tagliare nuove piante rimettete quelle tagliate". Negli scorsi mesi il Comitato ha mandato diverse lettere al primo cittadino, oltre agli assessori Tresso e Foglietta. "Non abbiamo ricevuto - ha spiegato una manifestante - alcuna risposta. Salutiamo anche Sinistra Ecologista, che non vediamo molto ecologista".

Meno ombra e temperature più alte

Il Comitato si fa forza poi dei numeri. Negli ultimi venti anni sono stati tagliati 166 alberi, "un terzo è stata abbattuta e non sostituta: questo corrisponde alla perdita della capacità di stoccaggio di CO2, all'innazzalmento della temperatura e meno ombra. Gli scopini che hanno messo in corso Umbria, vista la loro chioma, non sono in grado né di generare ombra né traspirazione".