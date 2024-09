Lavatrici, tv e apparecchiature abbandonate a bordo strada: il sospetto di una rete di raccolta del ferro abusiva [FOTO]

Emergenza rifiuti pericolosi in Circoscrizione 5

Carcasse di lavatrici, televisori, carrelli della spesa e altre apparecchiature elettriche legate insieme da una catena e abbandonate tra via Ala di Stura, all'incrocio con via Veronese.

È quanto rinvenuto da una patuttglia della Guardia dei Fuochi durante un controllo nel fine settimana sul territorio della Circoscrizione 5. Il rinvenimento è avvenuto domenica 1 settembre, intorno alle ore 10. Più tardi, a fine turno, la pattuglia ha rinvenuto rifiuti simili, sempre ferrosi e elettrodomestici, all'altezza del civico 45 di via Giachino. Poco più in là al civico 27, altro materiale, sempre assicurato con catena, questa volta con la presenza anche di una grossa parabola.

Il sospetto di una rete di raccolta abusiva

"I rinvenimenti evidenziano - si legge nella relazione della Guardia dei Fuochi - che qualcuno sul territorio abbia organizzato una sorta di rete di raccolta di materiali ferrosi che possono essere venduti a peso presso alcuni centri di recupero rifiuti ferrosi".

Chiesto l'intervento di Amiat

"Abbiamo richiesto intervento ad Amiat che ha preso in carico la segnalazione - commenta il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno - con questa nuova iniziativa grazie ai Guardie ai Fuochi che rappresentano le sentinelle della Circoscrizione tanti sono gli interventi che sta mettendo in piedi per intervenire nel controllo delle aree verdi".

L'accordo con la Circoscrizione

Nei mesi scorsi era stato stretto l'accordo tra Circoscrizione e Guardia dei Fuochi che prevedeva in fase sperimentale e fino a ottobre un intervento ogni sabato e domenica dal mattino a mezzanotte soprstutto, ma non solo, nel Parco Calabria dove si effettuano in periodo estivo molte grigliate.

La realtà della Guardia dei Fuochi