"Io attraverso te", una mostra fotografica di Marjan Moghaddam per promuovere la donazione di sangue

Si chiama "Io attraverso te - Di mano in mano", la mostra fotografica che si terrà dal 6 al 15 settembre presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.



Gli scatti, realizzati dalla fotografa iraniana (ma italiana d'adozione) Marjan Moghaddam, vogliono promuovere la pratica della donazione del sangue. Un gesto generoso e prezioso per chi ha bisogno.

Le foto esposte, in primo piano, spesso rappresentano delle mani. La mano del donatore che si apre e si chiude come un cuore che batte, per mantenere un

buon flusso di prelievo. La mano di chi riceve il dono del sangue, aperta, accogliente. E molte mani degli operatori che toccano le provette,

muovono le sacche che sono vicine a strumenti e apparecchiature. Mani guantate, anonime. Quelle sempre nude, ma comunque non riconoscibili,

sono quelle del donatore e del paziente. Il tramite sono quelle mani celate. Nella foto in cui due mani, insieme, reggono una donazione c'è il senso

del lavoro di tante persone. La reggono come fosse un bambino appena nato. Anche questo è un gesto di cura. Verso il prodotto della donazione,

verso quello che rappresenta e può diventare.

Il progetto

Il progetto di "Io attraverso te" vuole essere un pensiero rivolto a chi non c'è più, ma anche verso chi - grazie al dono del sangue - continua a vivere.





Moghaddam, nata a Teheran nel 1976, vive in Italia dal 1997 e la sua ricerca si concentra su temi come le problematiche sociali, la tolleranza, l’identità culturale, l'integrazione sociale e i diritti umani. Attraverso la sua sensibilità e la sua empatia, ha la capacità di catturare le emozioni nei suoi scatti, mettendo sempre al centro l'essere umano, i suoi bisogni e la sua realtà.

I donatori

Nel 2023 i donatori di sangue censiti erano quasi 120.000. I nuovi donatori sono stati 18.000 e i donatori periodici 52.000 che garantiscono la costanza delle donazioni (per la maggior parte iscritti alle Associazioni di Donatori (AVIS, FIDAS, CRI, ADAS, AIDAS, DSA, AVAS, SOS, GASM). Solo il 15% dei donatori ha meno di 25 anni. Le donazioni sono state circa 240.000 e i pazienti trasfusi 41.500. Tra i tanti c’è chi trasfonde regolarmente, chi per interventi o terapie mediche, chi durante il trapianto di organi (può succedere che siano necessarie anche 100 unità in poche ore). Quasi 12.000 unità sono state destinate ai pazienti talassemici di altre Regioni come la Sardegna.