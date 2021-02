Riapre il MAUTO: e a marzo festeggia il centenario delle nascita dell'Avvocato Agnelli

Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino riapre le porte da mercoledì 17 febbraio, con orario ridotto e a una tariffa speciale di 5 euro per gli under 26. I nuovi orari (mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 19) rimarranno in vigore fino a domenica 28 febbraio.

Tante le novità per il pubblico

A cominciare da una una speciale selezione di bicicli, tricicli e quadricicli, alcuni non esposti al pubblico da 15 anni e normalmente conservati nell’Open Garage, che tornano a mostrarsi dopo l’accurato intervento di pulitura e restauro ad opera del Centro di Restauro. Questi i modelli che il pubblico potrà riscoprire: la primordiale BOLLÉE 3 HP che esordì nel 1896 alla corsa Parigi-Marsiglia; il DE DION & BOUTON MOD. 1 ¾ HP QUADRI del 1899, versione a quattro ruote del celebre triciclo; la PRINETTI & STUCCHI mod.1 ¾ HP Quadri del 1899; la ROSSELLI MOTOCICLETTA del 1902; la MOTO GUZZI del 1921, capostipite delle motociclette Guzzi; la GILERA GRAND PRIX del 1952, campione del mondo tra il 1950 e il 1957; la DUCATI 851 SBK del 1990 e la leggendaria GILERA CX 125 del 1991 con il suo inconfondibile stile avveniristico.

Fino al 3 maggio sarà poi eccezionalmente esposta la Abarth 1000 Record Pinin Farina, vettura da record che, nel 1960, sull’anello di alta velocità di Monza, conquistò otto record di classe tra i quali 187km/h sulle 72 ore e 204 km/h sulle 12 ore. Un’iniziativa che anticipa la mostra dedicata alla storica carrozzeria e alle celebrazioni per i suoi 90 anni (+1), che sarà inaugurata il prossimo 20 maggio.

Infine, tornano nella sezione design sei gioielli della collezione museale: la Fiat 500 A Bertone (1936/1947), l’Alfa Romeo Disco Volante (1952), l’Alfa Romeo 2600 Touring Spider (1965), l’Alfa Romeo 1600 Touring Spider Junior “Duetto” (1972), la Maserati Mexico (1968), la Ferrari 308 GTB (1980).

Ma non è finita qui. Il MAUTO ha infatti programmato un ricco calendario di eventi per il 2021: si parte già in marzo con le celebrazioni per i 10 anni della riapertura del Museo e la sua intitolazione all’Avv. Gianni Agnelli, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, mentre in autunno una retrospettiva ricorderà i 100 anni dalla nascita del designer torinese Giovanni Michelotti.

Saranno inoltre allestite la mostra dedicata alla pittrice torinese Caty Torta, allieva di Felice Casorati e grande appassionata di automobili, e la mostra “Quei temerari delle strade bianche Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla Cuneo - Colle della Maddalena”, basata sull’archivio Scoffone e realizzata in collaborazione con il Comune di Cuneo.

Alcune esposizioni speciali ricorderanno infine i 50 anni della Lamborghini Countach del maestro Marcello Gandini e della Fiat 127 disegnata da Pio Manzù; un omaggio particolare sarà dedicato alla Jaguar E-type, la leggendaria auto di Diabolik, a 60 anni dal lancio della versione coupé.

Il 2021 è anche l’anno in cui ricorre il Centenario della Lancia Lambda e il museo, a inizio settembre, sarà il palcoscenico dell’esposizione che vedrà una decina di esemplari in mostra e si terranno alcune conferenze sulla vettura più rivoluzionaria ed innovativa mai costruita, capolavoro di Vincenzo Lancia.