Dare Forma alla solidarietà per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Condividere gli eventi importanti della vita fa parte di tutti noi. Per le cerimonie come battesimi, comunioni e cresime, per festeggiare la laurea o pensionamento, per i matrimoni è possibile scegliere tra le bomboniere di Fondazione Forma, insieme a partecipazioni e pergamene solidali.

Non ci sono quantitativi minimi per l’ordine e una volta coperti i costi di realizzazione l’importo da donare in aggiunta alle spese della Fondazione lo decide direttamente l’acquirente. Tutte le bomboniere sono personalizzabili e uniche.

Scegliendole verranno sostenuti i progetti della Fondazione e, oggi, in particolare, è in corso la realizzazione del nuovo reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita.

Per maggiori informazioni: annalisaquaranta@fondazioneforma.it - tel. 011.3135025 - cell 393.2969556