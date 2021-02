Hai problemi con le tue serrande? Si bloccano spesso? Allora rivolgiti all'Assistenza Serrande Torino!

Vi sarà capitato sicuramente di avere dei problemi con le vostre serrande che non scorrono bene o si bloccano con una certa frequenza e ritrovarsi a dover cercare una soluzione in tempi brevi. Si tratta di una situazione spiacevole e scomoda che richiede l'intervento di un professionista.

Pertanto, se avete avuto problemi con la vostra serranda o con le vostre tapparelle, in negozio o a casa, non affidatevi alle guide fai-da-te che potete trovare su Internet, rischiereste solo di aggravare notevolmente la situazione: rivolgetevi invece ad un vero professionista del settore!

Le serrande rappresentano sia in ambito commerciale che privato una soluzione pratica e funzionale, perfette per tutti coloro che non vogliono fare sforzi. Però ci sono vari tipi di serranda a seconda delle esigenze e del fatto che venga utilizzata nei negozi o nei garage.

La serranda cieca ad esempio, è la tipica serranda da negozio con elementi chiusi che quando è abbassata non permette di vedere all’interno. La serranda a maglia invece, è formata da tubi ondulati e maglie metalliche a forma di rombi rovesciati che consente di vedere quello che c’è dietro anche quando è abbassata.

Infine, la serranda microforata è come la serranda cieca ma, pur essendo corazzata, ha elementi con micro fori per garantire un’aerazione e trasparenza per rendere visibili le vetrine dei negozi. Per ogni tipo di serranda esistono due tipi di meccanismi che consentono il funzionamento: quello manuale e quello automatizzato. Sicuramente il secondo permette di evitare l'utilizzo della forza, a differenza dei modelli manuali che invece sono decisamente meno pratici.

Entrambi sono formati da elementi orizzontali che si avvolgono su di un albero di movimentazione, posto in alto che ne consente l'apertura o la chiusura. Nel caso in cui la serranda del negozio o del garage non si dovesse più alzare o abbassare, si fosse bloccata o si fosse storta, occorre rivolgersi subito a specialisti del settore come Assistenza Serrande Torino che appena contattata, invierà in modo tempestivo una propria squadra per risolvere il problema.

L'azienda offre ai propri clienti un servizio di assistenza non stop, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Grazie alla competenza e alla professionalità dei propri operatori, tutti i problemi come blocchi, sostituzioni e riparazioni anche di motori e parti elettriche, saranno risolti in modo rapido ed efficace. Assistenza Serrande Torino offre un servizio efficiente e a regola d'arte. I tecnici conoscono perfettamente ogni tipo di serrande e tapparelle avvolgibili e sapranno come assistervi in ogni situazione, anche la più urgente.

L’attività di assistenza offerta da Assistenza Serrande Torino garantisce la piena disponibilità ed efficacia su diversi tipi di intervento.

Il servizio prevede: riparazioni di avvolgibili di ogni tipologia, sostituzione di motori, sostituzione di saracinesche e di serrande, assistenza e pronto intervento 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e molto altro ancora.

L'azienda interviene su Torino e provincia.