Unione Cristiana imprenditori, a Torino è tempo di novità: per la prima volta, una donna presidente

Il Consiglio Direttivo dell’ Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti della Sezione di Torino , ha eletto nei giorni scorsi all’unanimità Silvia Tabasso come presidente per il triennio sociale 2021–2024.

Tabasso, imprenditrice, sposata e con una figlia di 12 anni, è socia da più di vent’anni, ma sarà la prima donna alla presidenza di Ucid. Con alcuni amici ha collaborato alla nascita del Gruppo Giovani, e da oltre un decennio ha ricoperto la carica di Vice Presidente, affiancando sia Riccardo Ghidella che Alberto Carpinetti.



Figura di riferimento per i rapporti UCID con la Diocesi, ha saputo nel tempo costruire una rete di contatti e di sinergie che saprà utilizzare al meglio per la nostra Associazione. Un grande impegno per lei e una grande speranza per la Sezione UCID di Torino, per affrontare questo difficile momento economico, politico e sociale che richiede coraggio, spirito di servizio ed equilibrio.