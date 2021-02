altri 16 decessi per il coronavirus in Piemonte, prosegue il calo della pressione sugli ospedali

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 501 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 14.438 tamponi eseguiti, di cui 8.647 antigenici. Dei 501 nuovi casi, gli asintomatici sono 195 (38,9 %).

I casi sono così ripartiti: 79 screening, 279 contatti di caso, 143 con indagine in corso; per ambito: 13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 434 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 240.103 così suddivisi su base provinciale: 21.290 Alessandria, 12.432 Asti, 8.202 Biella, 32.578 Cuneo, 18.714 Novara, 126.246 Torino, 8.847 Vercelli, 8.720 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.196 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.878 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 128 (- 10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.866 (- 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.995. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.800.753 (+14.438 rispetto a ieri), di cui 1.103.336 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 9.220

Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 9.220 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.397 Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.097 Cuneo, 763 Novara, 4.195 Torino, 414 Vercelli, 302 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

218.248 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 218.894 (+ 646 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 19.106 Alessandria, 11.284 Asti,7.505Biella, 30.344 Cuneo, 17.145 Novara, 114.617 Torino, 8.083 Vercelli, 7.970 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.104 extraregione e 1.736 in fase di definizione.

4.27 8 VACCINATI OGGI

Sono 4.278 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 265 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 301.745 dosi (delle quali 133.682 come seconda), corrispondenti al 76,9% delle 392.470 finora disponibili per il Piemonte.

La raccolta di adesioniper la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over 80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 216.767 richieste: 48.452 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 168.3157 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941).

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno domani, venerdì 19 febbraio, per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale.

Il momento di avvio avrà luogo domani alle ore 15 presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino (piazza del Donatore di Sangue 3) alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, del commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, del commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi Antonio Rinaudo, del direttore dell’Asl Città di Torino Carlo Picco e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca.

Le inoculazioni del vaccino agli ultra 80enni (nati nel 1941 compresi) partiranno invece domenica 21 febbraio.