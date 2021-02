Ladro tenta la fuga nascondendosi tra alcuni senzatetto: arrestato

Essendo certo di non trovare nessuno ha approfittato di una giornata festiva per accedere al cantiere sottostante il cavalcavia di via Maria Mazzarello e compiere il furto delle monetine dei distributori automatici di cibi e bevande. È accaduto la mattina di San Valentino, e probabilmente lo aveva già fatto altre volte. Poi ha tentato di forzare la serratura di un container, utilizzato come deposito di macchinari da lavoro, con una spranga, ma la scena è stata vista e filmata da una testimone dal balcone di casa, che ha contattato la Polizia.

L’uomo, vistosi scoperto, ha abbandonato il cantiere scavalcando il muro su corso Trattati di Roma, si è messo in fuga in direzione parco Ruffini, seguito dagli agenti, dove, una volta scavalcata la recinzione della massicciata ferroviaria ha provato a nascondersi sedendosi tra alcuni senza tetto. Ma, notato il sopraggiungere dei poliziotti, è sceso lungo la massicciata, ha provato prima a nascondersi fra gli arbusti e poi nel tentativo di risalire dallo stesso punto in cui era sceso è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante.

Il fuggitivo è stato trovato in possesso di quasi 60 euro in monete ed è stato arrestato per furto aggravato ma anche per tentato furto, avendo danneggiato il lucchetto e la chiusura del locale dove erano custodite attrezzature da lavoro per un valore di circa 5 mila euro. La condotta dell’uomo, un 44enne anni pregiudicato per reati simili, ha messo in pericolo l’incolumità degli operatori scesi lungo i binari ed ha causato l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria.