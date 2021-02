Vaccini, il Nursind scrive a Cirio: "Servono più infermieri"

Il sindacato degli infermieri scrive al presidente Alberto Cirio per chiedere un potenziamento del personale in vista della campagna vaccinale.

"E' inutile dire - scrive Francesco Coppolella del Nursind - che vaccinare tanto e presto, in particolare per questa fase dedicata ai soggetti fragili, è la risposta per ridurre mortalità e ricoveri anche in previsione di un incremento dei contagi. Per fare questo, oltre alle dosi che auspichiamo arrivino sempre più numerose, serve personale e in particolare quello infermieristico, tenuto anche conto che le risorse che dovevano arrivare da Roma sono estremamente esigue a garantire un risultato soddisfacente e auspicato".

"Sappiamo che siamo già al limite e che questo potrebbe essere presto superato visto anche l’impegno su più fronti. Oltretutto, molte asl, nonostante le graduatorie a disposizione e i fondi disponibili, non hanno ancora assunto il personale infermieristico previsto".