Perché un locale stile Industrial non delude mai: 5 idee da copiare

Una delle regole più importanti della comunicazione afferma che è impossibile non comunicare, e se ci riflettiamo bene, ce ne rendiamo conto già dai più piccoli gesti. Non abbiamo bisogno sempre delle parole per esprimere ciò che sentiamo e quello che vogliamo trasmettere agli altri. Il modo di muoverci, il tono, il nostro stile, tutto può comunicare chi siamo. Lo stesso concetto vale anche per l’arredamento. Possiamo comunicare il nostro modo di essere non per forza dichiarandolo apertamente, ma semplicemente scegliendo lo stile che più ci rappresenta.

Lo stile Industrial, arredo di carattere

Scegliere lo stile giusto per il proprio locale significa andare oltre i propri gusti personali. Dobbiamo definire il nostro modo di essere, quello che vogliamo comunicare alla clientela, e come farla sentire a proprio agio una volta che avrà varcata la soglia della nostra attività.

Chi invece vuole qualcosa di personale, uno stile che sia originale e che non passi inosservato, deve puntare tutto sullo stile Industrial. Perché questa scelta? Stiamo parlando di un modo di arredare il proprio locale con elementi diversi dal solito, un arredo di carattere con mobili vintage e dallo stile newyorchese. Il risultato sarà un locale moderno e dinamico, un ambiente ricco di oggetti dai materiali forti e rassicuranti, un mood che punta al cuore delle cose, non solo semplicemente estetica.

Le caratteristiche dello stile Industrial

Il design Industrial prevede arredi funzionali, linee nette e materiali resistenti e dal gran impatto estetico, dove sono gli elementi strutturali che fanno parte dell’ambiente a emergere, e non a essere nascosti come accade per gli altri stili.

I materiali più utilizzati sono quelli naturali, legno e metalli e in particolare il ferro, seguiti dal cemento e mattoni rigorosamente a vista. Per quanto riguarda i tessili, i più apprezzati sono la pelle e la similpelle, tessuti molto versatili e sempre più in voga.

Arredare con lo stile Industrial significa creare un ambiente accogliente, sia che scegliamo materiali freddi, come il ferro, i metalli in generali, e il cemento, sia che optiamo per materiali più caldi e intensi come il legno e i mattoni. I colori da scegliere fanno parte delle palette dei marroni, i colori neutri e naturali, ma anche tinte più particolari e avvolgenti, come l’arancione, il verde bottiglia, il blu navy e il rosso, sia ciliegia che in versione vintage.

5 idee da copiare per un locale Industrial

Se volete provare l’unicità dello stile Industrial nel vostro locale e siete alla ricerca di un team creativo e affidabile per un arredo inimitabile, allora non potete far altro che affidarvi alle sapienti mani di Design Department . Stiamo parlando di una squadra formata da project manager e artigiani in grado di costruire un design Industrial pronto a fare la differenza. Una realtà all’avanguardia che unisce all’esperienza artigianale l’affidabilità organizzativa e ovviamente tanto estro creativo.

Ecco 5 idee da provare nel proprio locale Industrial, per un arredo esclusivo e di carattere.

1. Legno e ferro, la coppia che non passa mai di moda

Se vogliamo rendere elegante e, allo stesso tempo, confortevole, il nostro locale, la coppia legno e ferro non ci deluderà mai. Il legno con le sue sfumature calde crea un’atmosfera accogliente. È un materiale resistente ma flessibile, può essere lavorato in svariati modi e utilizzato per piccoli dettagli ed elementi d’arredo più impegnativi.

Il ferro è una soluzione davvero elegante, è un materiale freddo ma non per questo crea distacco con chi si trova nella stanza, anzi, unito con il legno rende ogni tipo d’arredo diverso dal solito.

2. Vetro e finestroni ampi per dare profondità e luce al locale

Finestre ampie, poco lavorate e prive di ornamenti, sono perfette per un locale in stile Industrial. La luce naturale illumina e scalda gli interni, e otticamente tutto sembra più arioso e spazioso. Possiamo decorare le finestre con tende dai tessuti naturali e caldi, o lasciarle semplici.

Elementi in vetro come una porta divisoria e i ripiani di tavoli e banconi, regalano più luce agli interni, oltre a essere davvero eleganti.

3. Sedute in pelle e similpelle

La pelle e la similpelle sono ottimi materiali da usare come rivestimenti per le sedute. Non parliamo solo di comode sedie, ma anche poltrone e divanetti compatti. Un’idea potrebbe essere quella di creare uno spazio da riservare, per esempio in un pub Industrial, all’aperitivo o al post serata. Immancabile un tavolino rettangolare in ferro e con ripiano in vetro in stile Vintage.

4. Pareti in cemento e mattoni a vista

Le opzioni più gettonate per decorare le pareti di un locale Industrial sono essenzialmente due:

ampie pareti decorate con pittura effetto cemento;

pareti formate da larghi e indistruttibili mattoni lasciati a vista, in rosso vintage o color sabbia.

Le pareti tinteggiate in effetto cemento sono una delle ultime tendenze che spopolano specialmente nei locali più giovanili e stanno bene con arredi in ferro e in vetro. Ovviamente ne verrà fuori un’atmosfera più fredda ma molto esclusiva.

I mattoni a vista sono una soluzione più rustica e diversa dal solito. L’atmosfera che si respirerà sarà certamente più conviviale e calda. Un locale adatto non solo a un pubblico giovanile.

5. Arredo Vintage e colori intensi

Quando arrediamo un locale Industrial dobbiamo scegliere con cura gli oggetti con cui andremo a definirlo. Un arredo Vintage farà la differenza perché lo stile Industrial predilige elementi materici e pezzi che sanno raccontare epoche diverse, per un risultato finale fuori dal comune.

Chi sceglie questo stile ha un animo anticonformista che va oltre le apparenze. Ogni oggetto deve avere un significato ed essere collegato con gli altri non solo per l’estetica.

Anche i colori sono fondamentali e oltre alle solite nuance neutre, lo stile Industrial predilige tinte forti e che sanno integrarsi con il resto dell’ambiente. Sfumature insolite che stanno bene con materiali tenaci e oggetti dal design eccentrico.