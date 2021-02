Torino Tricolore distribuisce mascherine e igienizzanti ai più bisognosi

Si svolgerà sabato pomeriggio alle ore 16, in via Cellini 22, la distribuzione gratuita di mascherine FFP2 e gel igienizzante organizzata dai volontari di Torino Tricolore.



“Questa distribuzione sarà possibile grazie all’impegno di numerosi volontari ed alla generosità di svariate farmacie cittadine che, nonostante le tante richieste di questo periodo, hanno deciso di donare diversi pacchi di mascherine ffp2 e gel igienizzante da distribuire alle famiglie torinesi più in difficoltà” queste le parole di Matteo Rossino di Torino Tricolore.



“Con una crisi economica devastante e queste vergognose aperture a singhiozzo che minano la tenuta economica italiana, senza scordare il costante spettro di un nuovo lockdown - prosegue la nota - è di vitale importanza dare la possibilità di proteggersi anche alle persone che non possono permetterselo.”



“Ai torinesi non servono proclami da campagna elettorale, ma aiuti concreti - ha concluso Rossino - Ci sono tante, troppe persone spesso costrette a scegliere tra l’acquisto di dispositivi di protezione e qualcosa da mettere in tavola, noi vogliamo permettergli di avere entrambe le cose.”