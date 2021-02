Verso le Comunali, il Partito Comunista candida Giusi Greta Di Cristina: "Torino torni a essere capitale del lavoro"

"Questa Città è rimasta ferma negli ultimi 5 anni - afferma il segretario del PC Piemonte, Matteo Mereu - e le diseguaglianze sono aumentate. Le periferie si sono estese dai loro confini naturali ad altri quartieri. La crisi economica, già prima della pandemia, ha impoverito anche il ceto medio, sempre più proletarizzato. I 5stelle hanno tolto le code ai musei ma non si sono preoccupati di quelle che aumentavano alla Caritas. Serve un cambio di sistema".

"Torino non riesce più a essere la città che è stata in passato e che ci hanno raccontato: che ha promosso lo sviluppo e la crescita di tutto il Paese - sottolinea Di Cristina - È come se a un certo punto avesse scelto di diventare un centro sempre più piccolo ed elitario, con un'enorme periferia attorno. Un processo che si è sviluppato nel tempo e non solo con l'ultima amministrazione".

"La città non ha retto i ritmi della globalizzazione, tra commercio che chiude e un costo del lavoro che altrove vede i lavoratori sempre più sfruttati. Il Covid è stata la ciliegina sulla torta di un occidente capitalistico e dunque sviluppato, sulla carta, che viene messo in ginocchio".

Capitale del lavoro, ma come?

"Di Torino Capitale del lavoro parleranno tutti, ma quel che conta è il metodo - conclude - come faranno? Se la ricetta sarà la stessa applicata fin qui, il fallimento sarà inevitabile. Non lo dicono dei brutti bolscevichi, ma grandi economisti internazionali come Stiglitz e non solo. E il Recovery Plan non potrà essere la bacchetta magica in grado di risolvere tutto: le case che mancano, mentre ci sono decine di migliaia di appartamenti sfitti, ma anche la disparità nelle scuole e non solo".

Le ricette per la città, contro l'impoverimento del ceto medio

"Il turismo va bene ma non può essere mordi e fuggi, la cultura va bene, ma devono essere politiche culturali e non solo eventi. Invece negli ultimi anni è io ceto medio che si è impoverito e proletarizzato", dice Mereu. "E per il commercio non è possibile pensare che gli unici investimenti siano sui grandi centri e tralasciando il negozio di vicinato. Sono tutti elementi per fare di Torino la capitale del lavoro, deve tornare a essere così".