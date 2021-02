Pur di sfuggire al compagno violento ha dormito al freddo per 8 notti: arrestato per maltrattamenti

La sua presenza non era però sfuggita agli attivisti di un centro antiviolenza che l'avevano convinta a rivolgersi alla Polizia per denunciare il compagno.

E' quanto emerso dal racconto della donna, che ha spiegato agli agenti come, pur di sfuggire alla persona con cui aveva intrapreso una relazione da qualche mese, aveva preferito trascorrere la notte sulle panchine, rientrando in casa solo al mattino, per cercare di scaldarsi.

Ma quando giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte, gli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette sono intervenuti in quella casa, da cui provenivano rumori di mobili sbattuti e richieste d'aiuto di una voce femminile, la situazione è ulteriormente degenerata. E l'uomo, ubriaco, è stato finalmente arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna - trovata con i segni evidenti di nuove percosse - è stata invece condotta dagli agenti del Commissariato in un domicilio in una località protetta dove potrà trovare rifugio.