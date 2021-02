Problemi di stanchezza fisica? 5 consigli utili per ritrovare energia

Alzarsi la mattina è drammatico e ci mancano le forze per affrontare la giornata? Molto probabilmente stiamo sperimentando un calo di energia: può succedere a tutti. Ci sono rimedi e consigli per contrastare la stanchezza fisica e riguardano soprattutto le nostre abitudini quotidiane. Scopriamo qualcosa di più.

Stanchezza fisica: come può manifestarsi?

Prima di vedere alcuni rimedi per affrontare la stanchezza fisica, scopriamo quali sintomi potrebbero comparire:

Affaticamento;

Ridotta forza muscolare;

Sensazione di gambe pesanti;

Crampi e difficoltà nei movimenti;

Diminuita capacità di recupero;

Mancanza di concentrazione e di attenzione;

Vuoti di memoria e mal di testa;

Spossatezza e svogliatezza;

Sonnolenza diurna.

Nella maggior parte dei casi si tratta di disturbi transitori. A meno di non essere affetti da patologie specifiche, i sintomi sopraelencati possono durare per qualche giorno o per alcune settimane. Non dobbiamo preoccuparci, ma non sottovalutiamo i segnali che il nostro corpo ci invia: potremmo aver bisogno di “staccare la spina”.

Perché avvertiamo stanchezza? Ecco cause e condizioni predisponenti

Le ragioni che possono causare stanchezza fisica sono di varia origine e possono riguardare ciascuno di noi.

Ecco alcune condizioni predisponenti:

Sessioni sportive intense : svolgere un’attività fisica molto intensa o prolungata può esaurire le riserve energetiche dell’organismo, specie dopo periodi di inattività. I tempi di recupero rallentano e possono insorgere affaticamento muscolare e stanchezza.

: svolgere un’attività fisica molto intensa o prolungata può esaurire le riserve energetiche dell’organismo, specie dopo periodi di inattività. I tempi di recupero rallentano e possono insorgere affaticamento muscolare e stanchezza. Sforzi fisici improvvisi o professioni fisicamente usuranti . Sollevare troppo bruscamente carichi pesanti può imprimere uno stress meccanico notevole a muscoli e articolazioni: facciamo attenzione a muoverci con gradualità. Anche una professione fisicamente usurante può comportare stanchezza, affaticamento e debolezza nel medio e lungo periodo.

. Sollevare troppo bruscamente carichi pesanti può imprimere uno stress meccanico notevole a muscoli e articolazioni: facciamo attenzione a muoverci con gradualità. Anche una professione fisicamente usurante può comportare stanchezza, affaticamento e debolezza nel medio e lungo periodo. Periodi impegnativi e stressanti : lavoro, sessioni di studio intense, problemi personali, obiettivi da raggiungere e scadenze che si accumulano. Tutto ciò può causare stress che si traduce in una generale stanchezza, sia mentale sia fisica.

: lavoro, sessioni di studio intense, problemi personali, obiettivi da raggiungere e scadenze che si accumulano. Tutto ciò può causare stress che si traduce in una generale stanchezza, sia mentale sia fisica. Cambi di stagione : il nostro organismo ha bisogno di tempo per allinearsi alle variazioni di temperatura esterna, al cambio dell’ora, alle aumentate o diminuite ore di luce.

: il ha bisogno di tempo per allinearsi alle variazioni di temperatura esterna, al cambio dell’ora, alle aumentate o diminuite ore di luce. Periodi di convalescenza : in seguito a una malattia, il nostro organismo deve riacquisire forza e vigore, e spesso il recupero è lento;

: in seguito a una malattia, il nostro organismo deve riacquisire forza e vigore, e spesso il recupero è lento; Stile di vita non regolare : fumo, alcool, insufficiente riposo notturno possono causare spossatezza e affaticamento.

: fumo, alcool, insufficiente riposo notturno possono causare spossatezza e affaticamento. Alimentazione poco bilanciata. Saltare i pasti, abbuffarsi, consumare cibo- spazzatura: una dieta equilibrata è fondamentale per la nostra salute. Non dobbiamo privare il nostro organismo di tutti i nutrienti necessari a svolgere le funzioni biologiche.

Contrastiamo la stanchezza fisica con 5 consigli utili

Per allontanare la fastidiosa sensazione di stanchezza, possiamo mettere in pratica cinque suggerimenti.

Ecco quali: