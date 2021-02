A.I.P.S. ricorda Fiorenzo Alfieri con un premio a CasaOz

L’Associazione Italiana Paralisi Spastica Onlus (A.I.P.S.) ricorda Fiorenzo Alfieri, presidente onorario dell’Associazione scomparso il 13 dicembre 2020, istituendo un premio per celebrare il suo impegno verso la Città di Torino e le persone fragili. Il Premio - una targa commemorativa - verrà consegnato lunedì 22 febbraio 2021, in occasione del 18esimo anniversario dell’associazione, dal Presidente di A.I.P.S. Angelo Catanzaro a Enrica Baricco, presidente dell’Associazione CasaOz, che dal 2007 a Torino è “Quotidianità che cura”, un luogo che accoglie e offre un sostegno quotidiano a bambini e famiglie che vivono l'esperienza della malattia e della disabilità. Tutte le attività sono volte a favore dell'inclusione sociale dei soggetti in situazioni di malattia e della loro rete relazionale. Dall'inizio dell'attività ad oggi sono state seguite più di 2.300 persone tra cui bambini, adulti, nuclei familiari - provenienti da 43 paesi diversi (in particolare da Italia, Europa dell'Est e Sud America) - per un totale di oltre 100.000 presenze.

"Per noi oggi è un giorno importante, in questo diciottesimo anniversario ricordiamo Fiorenzo Alfieri non solo presidente onorario della nostra associazione ma soprattutto come amico e maestro - dichiara il presidente di A.I.P.S Onlus, Angelo Catanzaro -. Purtroppo il Covid-19 ci ha portato via un punto di riferimento importante, ma non ci porterà mai via tutti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto da Fiorenzo. Questo premio in sua memoria ci permetterà di portare avanti le nostre battaglie anche in suo nome".