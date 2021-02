Asl To5, a Moncalieri, Nichelino, Carmagnola e Chieri 150 anziani vaccinati contro il Covid

Campagna vaccinale per gli over 80 al via oggi, domenica 21 febbraio, anche nell’Asl To5. Nelle 4 sedi corrispondenti ai Distretti socio-sanitari sono partire le vaccinazioni dei primi anziani.

Un avvio salutato dai sindaci dei 4 comuni centrali che hanno voluto presenziare a questo significativo momento della lotta contro il virus. Significativo, anche, il fatto che questo giorno corrisponde alla scoperta del primo caso italiano di Covid.

150 gli anziani che hanno ricevuto le prime dosi del vaccino. Si arriverà a mille vaccinazioni al giorno nei centri vaccinali tra over 80, personale scolastico, forze dell'ordine e pazienti ultraottantenni domiciliari. Complessivamente sono oltre 20 mila gli anziani ultra 80enni da vaccinare. In questo primo turno si sono registrate 3 defezioni.

“Oggi avviamo fase campagna passando alla popolazione generale, iniziando con gli ultra 80enni, dopo aver vaccinato le categorie delle professioni o professionisti – ha spiegato il direttore generale dell'Asl To5 Massimo Uberti - Tutti i pazienti ci sono stati segnalati dai Medici di medicina generale tramite la piattaforma messa a disposizione dal Csi. Oggi abbiamo iniziato nelle 4 sedi centrali a cui si aggiungeranno sedi satellite. Il numero di prenotati odierni (40 a Moncalieri, altrettanti a Chieri e Carmagnola e 30 a Chieri) è limitato per poter rodare il sistema. Da domani si inizia a pieno regime".

"Tutto questo – ha concluso Uberti - compatibilmente con l'effettiva consegna dei vaccini programmati. Tutto si è svolto regolarmente e non si sono registrate criticità. I Comuni hanno predisposto spazi confortevoli e ampi che hanno consentito di mantenere il distanziamento fisico e le operazioni degli operatori”.