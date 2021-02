Cirio al via delle vaccinazioni over80: "Pronti a chiuderle in un mese. Giallo o arancione? Siamo sempre a cavallo dell'Rt 1" [VIDEO]

Siamo gialli. Ma siamo sempre a cavallo dell'Rt 1 e il rischio di passare da giallo ad arancione lo viviamo ogni settimana": così Alberto Cirio stamattina ad Alba, dove è intervenuto per l'avvio delle vaccinazioni per gli over 80.





E ancora: "Draghi dice che lo sapremo già a metà settimana, il mercoledì e non il venerdì sera. E' una questione di rispetto per chi lavora e deve organizzare la propria attività".

"Diamo una prospettiva di futuro certo"

E parlando dei vaccini alla fascia più anziana della popolazione, Cirio ha ribadito come "Con questo avvio del vaccino diamo una prospettiva di futuro certo: in Piemonte sono 370mila gli over 80, di cui circa 20mila già vaccinati nelle case di riposo. Abbiamo sugli altri 350mila al momento 210mila pre-adesione e contiamo di vaccinarne 10-13mila al giorno. Entro il mese di marzo contiamo di chiudere la vaccinazione di chi ha più di 80 anni".

"In un anno la scienza ha saputo mettere sul tavolo una soluzione"

"In un anno la scienza medica ha saputo metterci sul tavolo una soluzione, un vaccino. Noi l'accordo con i medici di base, siglato ieri dal governo, lo abbiamo già fatto un mese fa - ha aggiunto il governatore -, ma ora servono le munizioni, perché sono fondamentali e speriamo di non dover rimodulare. Noi in un mese siamo pronti a proteggere la fascia più fragile, che per noi vuol dire tanto, anche perché permette al sistema sanitario di reggere, in termini di terapie intensive e ricoveri".





Rinaudo: "Abbiamo le forze per farcela"

Con Cirio era presente anche Antonio Rinaudo, commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte. "Sicuramente dal punto di vista organizzativo è un impegno difficile, ma lo affrontiamo con la consapevolezza di farcela avendo mezzi, uomini e strutture. Vogliamo superare le 10mila vaccinazioni al giorno e chiudere le vaccinazioni degli over80 e dei disabili in un mese per poi passare agli over70 e alle altre categorie".

Intanto sono 4.779 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate nella giornata di domenica all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 316.231 dosi (delle quali 134.440 come seconda), corrispondenti al 73,8% delle 428.670 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore rispetto a ieri perché il totale comprende anche 36.200 nuove dosi di AstraZeneca consegnate nelle scorse ore.

Prosegue intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale. Sono 275.137 le richieste ricevute finora: 57.019 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 218.118 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941).