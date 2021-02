Buche e dislivelli, tombini e radici sporgenti: marciapiedi groviera in periferia [FOTO]

Marciapiedi groviera e quindi pericolosi in diverse zone della Circoscrizione 5. E’ quanto denunciato da Paolo Biccari, ex presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza: “Insieme ad gruppo di cittadini abbiamo effettuato sopralluoghi e segnalato alle istituzioni alcuni marciapiedi con dislivelli e buche”.

Le immagini sono eloquenti: si buche, tombini rialzati, asfalto mancante, radici che sporgono dal cemento. Insomma, una condizione dei marciapiedi piuttosto disastrata, che diventa nel peggiore dei casi un pericolo e nel migliore un ostacolo, tanto per gli anziani quanto per persone con passeggino o passanti poco attenti.

Le buche sono ovunque. In corso Toscana e in via Pietro Cosa, in via Sansovino e in via Luini, ma anche in via Foglizzo. “Le risorse sono poche, questo lo riconosco, ma credo fermamente nella sicurezza dei cittadini, quindi è ora che questa amministrazione nei suoi ultimi mesi di governo della città inizi ad avere delle priorità, spendendo le poche risorse per manutenere i marciapiedi della periferia nord, magari tralasciando qualche metro di piste ciclabili" attacca Biccari.

La speranza dei residenti è che possa essere presto effettuata una manutenzione.