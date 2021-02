Grugliasco, nascondeva in casa quasi 800 grammi di stupefacenti: scoperto e arrestato

Grugliasco, nascondeva in casa quasi 800 grammi di stupefacenti: arrestato da agenti della polizia di Rivoli

E' stato fermato appena uscito da lavoro venerdì’ pomeriggio. Da attività di indagine degli agenti del Commissariato di Rivoli era emerso che un italiano di 38 anni detenesse sostanze stupefacenti.

Infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto 7 buste in plastica sottovuoto contenenti marijuana, 8 involucri della stessa sostanza stupefacente e 1 involucro contenente hashish. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 800 grammi di stupefacenti, nello specifico si tratta di 767 grammi di marijuana e 9 di hashish.

L’uomo è stato trovato in possesso anche di 1500 euro in banconote di diverso taglio che deteneva nelle tasche dei pantaloni. Il trentottenne è stato arrestato a Grugliasco per detenzione ai fini di spaccio.