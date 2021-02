Lavoro, nel 2020 Torino terza città per numero di offerte. Piemonte quarta Regione

Lavoro, nel 2020 Torino terza città per numero di offerte. Gli operai i più ricercati

Nell’anno appena concluso, dominato per gran parte da una pandemia senza precedenti, il mercato del lavoro ha subito un rallentamento in termini di offerte di lavoro pubblicate, ma ha visto anche le aziende puntare sulla qualità dei candidati, ricercati attivamente all’interno del database di InfoJobs.

L’Osservatorio sul Mercato del Lavoro 2020 di una nota azienda del settore evidenzia che sono state 366.000 le offerte di lavoro pubblicate, dato che corrisponde a un -24,8% anno su anno. A livello regionale il Piemonte registra un -19% indice di un rallentamento inferiore rispetto alla media nazionale.

LA REGIONE PIEMONTE E LA GEOGRAFIA DELLE OFFERTE

Il Piemonte con un 8,8% sul totale nazionale conferma anche quest’anno il quarto posto nella classifica delle regioni con più offerte di lavoro. La top five italiana vede infatti, nell’ordine, Lombardia (32,4%), Emilia-Romagna (16%), Veneto (14,3%) e dopo il quarto posto della Regione Piemonte (8,8%) chiude la classifica la Toscana (6,3%). Guardando alle province invece, Torino è al terzo posto a livello nazionale, preceduta da Milano e Roma.

Con uno sguardo concentrato sui dati regionali, Torino vince la classifica delle province con il maggior numero di offerte (55,5%), seguita da Cuneo (12,5%), Novara e Alessandria parimerito (10%), Vercelli (3,9%) e Asti (3,5%), Biella (2,6%) e Verbano-Cusio-Ossola (2%).

LE CATEGORIE PROFESSIONALI PIÙ CERCATE

Nel 2020 la categoria professionale con il maggior numero di offerte di lavoro in Piemonte è stata Operai, Produzione e Qualità (21,2%), seguita da Acquisti, Logistica, Magazzino (11,3%) e da Amministrazione, Contabilità e Segreteria (8,1%), in linea con il dato nazionale.

A sorpresa, in un anno complesso come il 2020, in Piemonte è cresciuta, rispetto al 2019, la categoria Edilizia e Immobiliare (+20,6%), seguita da una più prevedibile Farmacia, Medicina e Salute, con +13,7%, crescita importante ma decisamente inferiore rispetto al dato nazionale (+51%).

LE PROFESSIONI PIÙ CERCATE DALLE AZIENDE

Accanto alle offerte pubblicate, le aziende spesso su InfoJobs ricercano i candidati direttamente nel database, puntando su professionalità specifiche e già qualificate. Ma cosa hanno cercato in questo 2020? Il Piemonte al primo posto spicca l’Addetto al Magazzino, al secondo l’Infermiere, al terzo si posiziona l’Impiegato amministrativo/contabile. A livello provinciale, nell’area di Torino, la classifica è esattamente opposta rispetto a quella regionale e l’Impiegato amministrativo/contabile conquista il podio, seguito da Infermiere e al terzo posto da Addetto al Magazzino.