Thales Alenia Space pronta a un altro decollo: due nuovi Cygnus per la Stazione Spaziale internazionale

Cygnus è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman e il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module PCM), sviluppato e costruito da Thales Alenia Space che vanta un ruolo di primo piano nel programma sin dall’inizio. Il primo contratto è stato siglato dall’azienda nel 2009 per la consegna di nove moduli e un secondo contratto, nel 2016, per ulteriori nove moduli. Dalla fine del 2015, la configurazione della navicella Cygnus si è evoluta con un design più avanzato in grado di supportare un maggior peso (oltre 3,500 Kg) e volume. Quindici PCM operativi oltre a un modulo dimostrativo sono stati lanciati ad oggi, quattro nella versione originale e undici nella versione potenziata.

"In quest’ultimo decennio siamo stati un partner molto apprezzato nel programma Cygnus di Northrop Grumman, proponendo tecnologie innovative che consentono di lavorare e vivere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e promuovendo progressi scientifici - ha commentato Walter Cugno, VP Esplorazione e Scienza in Thales Alenia Space -. Siamo fiduciosi che questo nuovo contratto sarà una pietra miliare importante per le future missioni cargo dello spazio profondo e di esplorazione, e vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Northrop Grumman per la fiducia che ha dimostrato scegliendo la tecnologia dei moduli pressurizzati made in Thales Alenia Space".