Nichelino, da domani riapre al pubblico la sala lettura della biblioteca civica Arpino

Da domani, martedì 23 febbraio, riaprono gli spazi di lettura e di studio della biblioteca civica Giovanni Arpino di Nichelino.

La biblioteca sarà aperta con orario 9.30–19 dal lunedì al venerdì (nei giorni 24/02, 03/03 e 10/03 il servizio è sospeso al mattino per un corso di formazione). Il martedì, mercoledì e giovedì gli spazi di studio e di lettura saranno disponibili anche di sera: in collaborazione con l'associazione Kairos, torna il servizio di “Biblionotte” dalle 19.30 alle 21.30.

Ci saranno 10 postazioni a disposizione, ognuna con distanziamento di 6 metri quadri dalle altre. Per avere la sicurezza del posto è preferibile la prenotazione, telefonando allo 011 627 00 47: in ogni caso non sarà possibile superare il numero di 10 presenti. Ogni postazione sarà dotata di dispositivi disinfettanti. I prestiti e le restituzioni continueranno a funzionare tramite prenotazione telefonica allo 011 627 00 47.

La biblioteca si avvarrà della collaborazione di 5 operatori P.U.C (Progetti Utili alla Collettività) che si occuperanno di accoglienza, sanificazione e controlli. Ogni utente dovrà sottoporsi all'entrata ai controlli di triage (temperatura corporea e compilazione di scheda - questionario con i propri dati). Una volta a settimana si provvederà alla sanificazione completa dei locali con un nebulizzatore - igienizzante.

"E' un altro passo per tornare a fornire un servizio molto gradito e richiesto – spiegano il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alla Cultura Michele Pansini – quello della possibilità di frequentare i locali della biblioteca per lettura o studio. Il servizio sarà fornito rispettando scrupolosamente i protocolli di prevenzione della pandemia da covid 19. E' importante che torni anche il servizio di Biblionotte per dare un luogo per lo studio a chi ce l'ha a casa".

"Riteniamo che quando si può fornire un servizio utile in sicurezza, sia nostro dovere fornirlo", hanno concluso Tolardo e Pansini.