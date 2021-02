Attentato in Congo, a Torino bandiere a mezz'asta. Appendino e Cirio:"Vicini alle famiglie"

Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo di Città per onorare la memoria dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio , e del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci , vittime di un attentato nella Repubblica Democratica del Congo.

Così Torino si unisce agli altri Comuni italiani che hanno risposto all’appello dell’Anci di “ manifestare insieme, come un’unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori. ”

La sindaca Chiara Appendino esprime “sgomento per quanto accaduto ieri nella Repubblica Democratica del Congo e la vicinanza propria e di tutta la comunità torinese ai familiari delle vittime, all’Arma dei Carabinieri e al corpo diplomatico del nostro Paese.”

Cordoglio da parte anche del Consiglio Regionale, che oggi in apertura di seduta ha osservato un minuto di silenzio. "Il Piemonte tutto - ha scritto su Facebook il Presidente della Regione Alberto Cirio - si stringe alle famiglie dell'ambasciatore Luca Attanasio e del giovane carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, assassinati in Congo durante una missione Onu". "Il pensiero -aggiunge il Governatore - va ai loro cari e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, in tante parti difficili del mondo, portano con impegno e coraggio i valori del nostro Tricolore".