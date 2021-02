Dal Carignano a Roma: i lavoratori dello spettacolo riconquistano la scena dopo un anno di stop (FOTO e VIDEO)

Centinaia di lavoratori dello spettacolo piemontesi riuniti in una piazza simbolica di Torino, quella su cui si affaccia il Teatro Carignano, a un anno dallo stop massiccio di tutti gli eventi dal vivo. E' la seconda manifestazione indetta oggi a sostegno dell'intero comparto, dopo una prima protesta dei sindacati questa mattina.

Un anno, quello segnato dal Covid, di precarietà, disoccupazione e ben pochi spiragli di ripresa. " Tanti - spiega Elio Balbo , tecnico del coordinamento - stanno sopravvivendo a stento con l’elargizione di quelle misure tampone, completamente insufficienti, adottate dal governo. Mentre molti altri rimangono a mani vuote perché ancora incagliati nelle maglie della burocrazia che non ha tuttavia sciolto i nodi legati al respingimento di legittime richieste ".

In collegamento streaming con Roma, i lavoratori hanno esposto richieste chiare istituzioni: sblocco immediato dei ristori rimasti in sospeso nel passaggio dal governo Conte al governo Draghi, convocazione urgente di un tavolo interministeriale che coinvolga i lavoratori, una "riforma strutturale, formale e fattuale del settore, che tuteli realmente non solo grandi enti e grandi aziende".

E' infatti proprio alle piccole e medie realtà culturali che la mobilitazione si rivolge, quelle più penalizzate da un anno di restrizioni o blocchi totali: piccoli teatri che ora "rischiano di chiudere e di non poter più compiere il loro fondamentale ruolo di prossimità su tutto il territorio del nostro Paese".