La Mandria, abbattuti 508 cinghiali. Carosso: "Vendiamo le carni e usiamo il ricavato per scopi pubblici"

Vendere la carne dei cinghiali abbattuti al Parco La Mandria di Venaria per poterne riutilizzare il ricavato per scopi pubblici. E' l'idea lanciata stamattina in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore ai Parchi Fabio Carosso, in risposta a un'interpellanza del consigliere Daniele Valle (Pd).

Valle aveva chiesto alla giunta aggiornamenti sul sovraffollamento di cinghiali all'interno del parco venariese. "Nell'attività di contenimento della fauna selvatica, alla Mandria nel 2020 sono stati abbattuti 508 cinghiali - ha risposto Carosso - con l'utilizzo di carabine o catturati con delle gabbie".

Carosso ha proposto di vendere le carni degli animali, attualmente regalate, e utilizzare il guadagno per scopi pubblici.