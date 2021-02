Via Gottardo, discarica a cielo aperto: “Rifiuti ammassati sotto le nostre case, si intervenga”

In via Gottardo una discarica a cielo aperto

Appartamento con vista discarica abusiva. Non è di certo un bello spettacolo quello che possono ammirare dalla finestra i residenti di via Gottardo, all’altezza del civico 275: sotto le loro abitazioni, infatti, da alcuni mesi è nata una vera propria discarica a cielo aperto.

“La montagna di rifiuti è arrivata a pochi metri dalle finestre dei vicini alloggi. Ormai le segnalazioni di questo genere sono quotidiane, ci chiediamo dove siano finite le tanto pubblicizzate foto trappole, forse solo nel centro della città?” si chiedono dall’associazione Giustizia & Sicurezza.

“Abbiamo inviato mail ad Amiat per richiedere la rimozione dei rifiuti e se sono previsti passaggi in questa via. Anche i cittadini di Barriera di Milano meritano il giusto decoro" dichiara Marina Trombini, presidente dell’associazione.