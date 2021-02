scontro tra due moto a Caprie, niente da fare per entrambi i centauri

Terribile incidente poco prima dell'ora di pranzo a Caprie. Nello scontro frontale tra due moto (una Bmw e un'Harley), avvenuto sulla ex statale 24, non vi è stato nulla da fare per i due centauri.

A perdere la vita due uomini, un 43enne e un 56enne, entrambi residenti in Val di Susa. Secondo una prima ricostruzione uno dei due motociclisti stava superando un'auto, quando è andata a scontrarsi con l'altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del Fuoco, carabinieri e diverse ambulanze, ma tutto si è rivelato inutile. I soccorritori non hanno potuto fare altro che riscontrare la morte delle due persone. La strada risulta al momento chiusa tra Condove e Villar Dora.