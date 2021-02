Politecnico, la nuova ricetta dell'Università, tra Mario Draghi e Marco Tardelli: "Più vicini ai ragazzi, alle aziende e al lavoro"

Una cerimonia diversa da quella degli anni passati, ma anche quest'anno il Politecnico di Torino non ha rinunciato al "taglio del nastro" per il nuovo anno accademico. A distanza, con collegamenti virtuali (invece della solita, gremita aula magna al primo piano di corso Duca degli Abruzzi), ma anche con idee chiare per il futuro. Un futuro che l'ultimo anno ha accelerato notevolmente, ma soprattutto che impone di avere un "impatto" nella società in cui opera. Non manca nemmeno Marco Tardelli, nel suo urlo "Mundial", a significare le energie e la voglia di reagire che pervade anche l'ateneo tecnico-scientifico torinese.

"Faremo formazione, ma anche aggiornamento. Perché anche chi si è laureato soltanto 5 anni fa ha bisogno di formarsi nuovamente - spiega il rettore, Guido Saracco -. Su certi fronti l'impresa si trova indietro, ma lo siamo anche noi. E per questo abbiamo il dovere di ripensare e aggiornare il nostro modo di fare".





Puntare sugli ITS, come ha detto Draghi

Ma la sfida della formazione non si esaurisce qui. "Lo stesso premier Mario Draghi ha parlato di formazione professionalizzante, nel suo discorso di insediamento. Le nostre fondazioni ITS stanno facendo un lavoro egregio, in alternativa al normale percorso universitario, ma non attecchiscono ancora. Nonostante gli ottimi risultati di collocamento occupazionale. Abbiamo 14mila iscritti, mentre la Germania ne ha 800mila. Ecco perché abbiamo fatto un accordo con tutte le Fondazioni ITS per promuovere questo modello di insegnamento. Con questo speriamo di allentare la mancanza tra processo formativo e necessità delle aziende".





Trasferimento tecnologico: più vicini alle aziende

Un altro tasto su bui battere è quello del trasferimento tecnologico. "In questo avrà un'evoluzione importante il nostro incubatore, I3P, premiato come il migliore al mondo. Ma anche lui può evolvere: può distribuire le sue start up nelle diverse aree di sviluppo come Mirafiori per la mobilità sostenibile, oppure in corso Marche per l'aerospazio o in Spina3 per la transizione energetica".