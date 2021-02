La richiesta di Ballatore (FdI): "La Circoscrizione 5 prenda una posizione chiara sulla sicurezza davanti alle scuole"

L’esponente di Fratelli d’Italia Alfredo Ballatore lancia un appello al governo della Circoscrizione 5 e alle associazioni di protezione civile per chiedere un aiuto in merito alla sorveglianza di alcuni tratti vicini alle scuole, per evitare assembramenti, creati anche dal mancato rispetto degli automobilisti.

Le associazioni che potrebbero essere disponibili, potrebbero operare negli orari di ingresso e uscita delle scuole primarie e secondarie, della Circoscrizione 5, e quindi al mattino tra le 7,30 e le 8,30 e al pomeriggio (tra le 13,30 e le 14,30 per le secondarie) e dalle 16.00 alle 17.00 per le primarie. Si tratta di luoghi/vie in cui arrivano gli autobus o cittadini che portano gli studenti diversamente abili e quindi costretti ad arrivare in auto fino all’ingresso degli istituti e dove è più probabile che avvengano gli assembramenti cioè davanti agli ingressi.

Lo scopo dell’accordo è fare in modo che i ragazzi e le ragazze mantengano un atteggiamento responsabile nell’uso delle mascherine e nel mantenere il distanziamento. Il ruolo dei volontari sarà quello di “deterrente” verso i comportamenti scorretti.

“C’è da dire che finora - dichiara Ballatore - la poca presenza della Polizia Locale davanti gli istituti scolastici crea non pochi problemi sia alla viabilità nelle zone interessate che, soprattutto un problema di assembramenti. Come in tutte le cose però, , meglio prevenire, anche perché temo che il livello di attenzione vada a “scemare con il tempo” facendo abbassare l’attenzione al rispetto delle regole visto che non siamo ancora fuori dalla emergenza".

Ballatore, pertanto, invita il Presidente e la Giunta della circoscrizione 5 ad attivarsi quanto prima per formalizzare una manifestazione di interesse o un accordo con le Associazioni di Volontari di P.C. che faranno riferimento al Comando della Polizia locale, come giusto che sia, e potrebbero, collaborare fino alla fine dello stato di emergenza, dopodiché si faranno le opportune valutazioni.

L'esponente di FdI ricorda che questo invito è supportato dalla Prefettura ad agire nella stessa direzione: “E' stato scritto di chiedere la disponibilità alle Associazioni di Protezione Civile per il presidio dei luoghi più critici, come i punti di fermata dei trasporti scolastici, affiancando le Forze dell’ordine e la polizia locale: ecco un motivo in più per non stare solo a guardare".

“Ringrazio, da subito le Associazioni che renderanno si renderanno disponibili a questa iniziativa”, ha concluso Alfredo Ballatore.