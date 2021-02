Non c'è pace per la pista ciclabile di via Nizza: ancora uno striscione di protesta

Nuova contestazione per la ciclabile di via Nizza: questa volta a criticare l’operato della giunta Appendino sono stati gli attivisti di Torino Tricolore che, nella notte hanno affisso uno

striscione con su scritto "ciclabile inaugurata, strada dissestata".



“Con questo striscione abbiamo voluto far notare alla giunta Appendino, tanto orgogliosa delle sue piste ciclabili, lo stato in cui invece versano le strade di Torino, argomento del quale sembra non interessarsi”, ha dichiarato Matteo Rossino di Torino Tricolore.



“Proprio lungo via Nizza, dove è nata la tanto contestata pista

ciclabile, le strade sono in uno stato pietoso, oltre che pericolose per i mezzi a due ruote e dannose per le sospensioni delle auto - prosegue la nota - a partire dalla zona di Porta Nuova, fino al Lingotto, la strada è cosparsa di crateri”.



“Prima di pensare alla ciclabile, costruita senza logica e dannosissima per la viabilità e per le casse dei commercianti - ha concluso Rossino - il Comune avrebbe dovuto sistemare una volta per tutte il ma to stradale e, solo dopo, eventualmente pensare ad altro”.