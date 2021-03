Perché scegliere Molecola, la bevanda alla cola tutta italiana?

Molecola, la prima cola interamente italiana, nasce all’inizio del 2013 con l'intento di soddisfare l’esigenza del mercato nazionale di avere un prodotto interamente Made in Italy, realizzato con ingredienti attentamente selezionati e dal sapore unico.

Molecola rispetta l'ambiente, infatti, oltre che in lattina, viene venduta esclusivamente in vetro garantendo meglio e più a lungo il sapore della bevanda. Molecola è anche solidale e partecipa ad un progetto dell’associazione torinese Renken Onlus a favore dei bambini della comunità di Malika (Dakar) e della regione di Casamanche in Senegal. Molecola comprende una gamma completa di bibite alla cola, con e senza caffeina e con sucralosio al posto dello zucchero.

Perché scegliere Molecola?

Innanzitutto perché è italiana al 100% e il suo straordinario risultato nasce dalla collaborazione di realtà italiane che condividono la propria esperienza e fantasia in un progetto unico nel gusto e nel cuore. Inoltre, perché vengono utilizzati solo aromi naturali, prodotti e selezionati, dalla famiglia Giotti di Firenze. Anche lo zucchero è al 100% italiano, prodotto da una cooperativa di 5700 aziende agricole e la bevanda è imbottigliata con acqua minerale naturale in Piemonte ed Emilia Romagna.

Ma non è tutto! E' bella e si presenta bene, tanto che è stata premiata con uno dei più importanti riconoscimenti internazionali, IDA International Design Award. La giuria ha assegnato alla bottiglia in vetro 90.60.90 ben due Gold Prize. Infine, perché è buona e come dicevamo prima perché è attenta all'ambiente e soprattutto è solidale, tutti requisiti che la rendono unica.