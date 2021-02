Smart Tv e televisori: come scegliere il modello migliore

Il televisore è uno dei più tradizionali elettrodomestici dedicati all’intrattenimento, è presente praticamente in tutte le case e possiede una lunga storia.

Nel corso dei decenni, gli apparecchi televisivi si sono evoluti notevolmente, fino a divenire, come sono oggi, una sorta di contenitore di multimedia, che permette di accedere a diverse funzioni: dalla visione di film e spettacoli televisivi, alla possibilità di navigare in internet e di accedere a funzionalità sofisticate e innovative.

I televisori e le Smart Tv oggi in commercio sono davvero numerosi e possono rendere un po’ difficile la scelta. Per scegliere il modello ideale, si consiglia di confrontare le caratteristiche dei Migliori Smart Tv, mettendone a confronto i più recenti, per individuare quello che può rispondere alle proprie esigenze e preferenze.

Cosa differenzia una Smart Tv da un televisore tradizionale

La Smart Tv rappresenta una novità degli ultimi anni e viene preferita da chi apprezza le tecnologie innovative e la possibilità di interagire con il web. Infatti, un apparecchio di questo tipo è in grado di connettersi alla rete wifi di casa al fine di accedere a contenuti multimediali: video, filmati, trasmissioni televisive in streaming, musica e videogiochi.

In sostanza, la Smart Tv permette di usufruire di gran parte delle funzionalità di un sistema operativo senza necessità di lasciare acceso il pc. Le Smart Tv hanno ancora un prezzo abbastanza alto, si tratta comunque di apparecchi dalle eccellenti prestazioni, in grado di offrire un intrattenimento completo e di diverso genere.

Televisori, quali sono le caratteristiche da considerare

Prima di tutto, quando si sceglie un televisore, è importante verificare la tecnologia del monitor e la risoluzione. La tecnologia migliore per ora è ancora la Led, grazie all’ottima qualità e ai costi contenuti. I televisori Oled, piuttosto recenti, hanno ancora un costo molto elevato.

Le televisioni con schermo ricurvo, di solito sopra i 40 pollici, offrono una visione spettacolare, ma è importante considerare lo spazio in cui si pensa di collocarli, in quanto offrono una visione eccellente solo di fronte. Per quanto riguarda la risoluzione, si consiglia di scegliere le più alte, come l’Ultra HD, solo per schermi molto grandi e per assistere a trasmissioni di forte impatto, come film o sport in diretta.

La Smart Tv è un apparecchio sicuramente interessanti, ma oggi anche le televisioni normali permettono di usufruire di una certa connettività, collegando lo smartphone o le cuffie. Inoltre, tramite un Android Tv Box, possono trasformarsi in un contenitore multimediale ricco di risorse.

Attenzione alle dimensioni del monitor

Spesso si tende ad acquistare televisori molto grandi, ma si dovrebbe prima considerare alcuni elementi, oltre al costo e al peso considerevole.

Ad esempio, con un televisore di 60 pollici o superiore, la visione è eccezionale, tuttavia è importante prestare attenzione alla collocazione: situato in una stanza troppo piccola, questo televisore non offrirà una resa eccellente. Per ottenere l’effetto home cinema, è infatti necessario assistere ai programmi e agli spettacoli da una notevole distanza.

Prima di acquistare un televisore di grandi dimensioni è quindi importante controllare lo spazio a disposizione.