Marchisio crede nella Juve: "Lo Scudetto è ancora possibile"

" Finché la matematica lo permette, la Juventus può ancora credere nel decimo scudetto. Sicuramente il tempo si sta assottigliando, in caso di vittoria nel recupero contro il Napoli la classifica si accorcerebbe, anche se il vantaggio dell'Inter é importante ". Lo ha detto l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio , che in occasione della presentazione del nuovo centro medico polifunzionale Skinlab, di cui é socio, ha rilanciato le ambizioni della sua ex squadra.

"La partita da recuperare contro il Napoli é fondamentale - ha aggiunto Marchisio - mi auguro si giochi il prima possibile perché portarla troppo avanti non sarebbe un bene per le teste dei giocatori. In caso di vittoria i tre punti sarebbero determinati per avvicinarsi alla vetta e giocare qualsiasi altra partita con più convinzione".