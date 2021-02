Tazzine da caffè, spesa, un giorno di vacanza: un dono per anziani e disabili con “PiùBene con Zenith”

Un set di tazzine da caffè, un kit di detersivi e spugne per la pulizia della casa, la spesa per sei famiglie. E ancora un gomitolo, due telefonate di supporto psicologico, un corso da otto lezioni di danza e/o informatica e un giorno di vacanza. Sono queste alcune dei beni ed esperienze che si possono regalare tramite la campagna di raccolta fondi online -lanciata questa settimana dalla cooperativa sociale Zenith - a sostegno di disabili, famiglie in difficoltà ed anziani.

“PiùBene con Zenith” permette ai cittadini di Torino di esprimere concretamente solidarietà “a chilometro zero” in quattro ambiti: quotidianità, bisogni primari, momenti felici e contrasto alla solitudine.

Visitando il sito www.cooperativazenith.it si accede alle sezioni, dove è possibile vedere cosa si può regalare. In questo momento di isolamento fisico per il Covid, ad esempio, si può offrire un tablet ad una delle 74 persone con disabilità cognitiva o psichica che vivono nei 26 appartamenti gestiti dalla cooperativa. Oppure offrire un servizio di accompagnamento per una persona anziana per andare alle poste o ad una visita medica.

Per maggiori informazioni sulla campagna, chiamare il 3288753555 o scrivere a comunicazione@cooperativazenith.it