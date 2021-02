Covid, più di 1.500 nuovi casi oggi in Piemonte, stabili (+1) le terapie intensive

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.526 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 237 dopo test antigenico), pari al 5.9% dei 25.724 tamponi eseguiti, di cui 16.963 antigenici. Dei 1.526 nuovi casi, gli asintomatici sono 542 (35,5%).

I casi sono così ripartiti: 201 screening, 827 contatti di caso, 498 con indagine in corso; per ambito: 31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 155 scolastico, 1.340 popolazione generale.

QUASI 250 MILA POSITIVI

Il totale dei casi positivi diventa quindi 249.072 così suddivisi su base provinciale: 21.729 Alessandria, 12.738 Asti, 8.522 Biella, 33.643 Cuneo, 19.301 Novara, 131.519 Torino, 9.205 Vercelli, 9.253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.212 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.950 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.938 (+29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.962.461 (+25.724 rispetto a ieri), di cui 1.148.951 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 9.351

Sono 5 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 9.351 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.414 Alessandria, 598 Asti, 380 Biella, 1.108 Cuneo, 774 Novara, 4.262 Torino, 423 Vercelli, 307 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

224.611 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 224.611 (+721 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 19.488 Alessandria, 11.589 Asti,7.644Biella, 30.900 Cuneo, 17.603 Novara, 118.041 Torino, 8.260 Vercelli, 8.204 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.117 extraregione e 1.765 in fase di definizione.

10.402 VACCINATI OGGI

Sono 10.402, tra cui 6.080 ultra 80enni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 499 è stata somministrata la seconda dose.



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto, all’inoculazione di 368.025 dosi (delle quali 137.316 come seconda), corrispondenti al 76,5% delle 480.150 finora disponibili per il Piemonte.