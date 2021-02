Movida selvaggia e assembramenti, controlli straordinari a Vanchiglia

Nella serata di oggi, venerdì 26 febbraio, un ingente dispiegamento di forze dell'ordine ha passato in rassegna le principali strade della movida nel quartiere Vanchiglia.

I controlli sono stati effettuati a fronte delle numerose richieste di intervento arrivate, nelle scorse settimane, in seguito agli assembramenti andati in scena anche oltre l'orario di coprifuoco in via Cesare Balbo e in piazza Santa Giulia.

Tra i principali sostenitori della linea interventista c'è anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Siamo soddisfatti - ha commentato - dei controlli preventivi a tutela della salute pubblica”.

Ha applaudito ai controlli rafforzati delle forze dell'ordine anche Silvio Magliano dei Moderati: "Da sempre denunciamo che cosa accade, puntualmente tutti i weekend, in Vanchiglia, che è stata fino a ieri terra di nessuno. Ora ci aspettiamo che i controlli non si fermino, ma proseguano in maniera serrata. In zona, in vista della bella stagione e di un auspicabile rientro dell'emergenza, serve un presidio fisso. Lo chiediamo da tempo, lo ribadiamo oggi".