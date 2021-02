A Collegno un mazzo di fiori anonimo in ricordo di Luca e Vittorio

A Collegno un mazzo di fiori anonimo in ricordo delle vittime della tragedia in Congo

Un gesto spontaneo e anonimo in ricordo di due italiani deceduti in Congo. Nei giorni scorsi la città di Collegno ha restaurato e messo in sicurezza il Monumento ai caduti sul lavoro dell'artista Gabriele Garbolino Ru, situato di fronte al comune.

Un'opera che vuole mantenere viva la memoria e commemorare i caduti, che è stata testimone silente di un atto anonimo in ricordo dell'Ambasciatore Italiano Luca Attanasio e del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo.

La mattina dopo aver saputo la notizia della loro morte, infatti, è comparso di fronte al monumento un mazzo di fiori rossi e gialli. Un gesto di solidarietà di cui non si conosce l'artefice e che ha voluto ricordare due lavoratori italiani a nome della città di Collegno.

Il sindaco Francesco Casciano ha inoltre voluto onorare la loro memoria in un momento di raccoglimento con le bandiere a mezz'asta di fronte al monumento ai caduti di Nassiriya.